Військовослужбовець, капітан Данило Яковлев у розмові з 24 Каналом, коментуючи анонсовані зміни щодо грошового забезпечення військових, наголосив, що беручи до уваги ціни на житло, особливо у великих містах по типу Київ, Харків, Дніпро – такоъ суми буде замало.

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Військові у тилу вимушені підробляти

Військовий поділився, що дехто з його побратимів, які служать у тилу, вимушені шукати підробіток. Хтось займається продажами, інші – у вільний час йдуть працювати водіями в таксі.

Жити на мінімальну зарплату в тилу об'єктивно не виходить. Не кажучи вже, якщо є родина і дитина. Я прихильник того, що у тилу треба зробити нормальну зарплату: 50 – 70 тисяч гривень. Хай краще буде менше бойових, але більша зарплата у тилу,

– озвучив Яковлев.

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Повне інтерв'ю з Данилом Яковлевим про зміни в ЗСУ: дивіться відео

Капітан ЗСУ пояснив свою пропозицію тим, що існує великий прошарок військових, які за роки війни отримали досвід, цінні знання, мають розуміння як краще реформувати армію та в якому напрямку рухатися. Однак ці чоловіки йти на тилову посаду з бойової не хочуть саме через те, що вже будуть отримувати меншу зарплату.

"На бойових це орієнтовно 100 тисяч, а у тилу до 25 тисяч гривень. Ми хочемо покращити армію, але цього не зробимо, якщо не будемо знаходити у війську "діаманти" й давати їм займатися тиловою роботою. Армія змінюється не завдяки тим, хто в окопах і знищує противника. Вони роблять величезний внесок в перемогу, але конструктивні зміни в ЗСУ залежать від тих, хто на тилових посадах", – зауважив Яковлев.

Він переконаний, що для якісного реформування української армії важливо зокрема передбачити на гідному рівні зарплати тим, хто на тилових посадах, адже це "мізки" армії. Капітан ЗСУ підкреслив, що людина, яка має сім'ю, яку треба прогодувати, не зможе прожити на 30 тисяч і виконувати вкрай важливу роботу з життєзабезпечення підрозділу чи батальйону.

"Мінімалку" для військових треба встановити від 50 тисяч

Журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін також висловив переконання, що 30 тисяч гривень буде недостатньо для військових. З його слів, якщо боєць отримав поранення і був переведений у тил, наприклад, діловодом чи інструктором, то жити на ці гроші йому буде важко. Він вважає, що мінімальна зарплата військового має починатися від 50 тисяч.

Він пояснив, що наразі планується виправлення недоліків щодо грошового забезпечення, які утворилися за роки війни. Мінімалка буде підвищена до 30 тисяч, а для піхоти значно збільшені виплати. Сьогодні піхотинець отримує щомісяця 190 тисяч гривень, а планується зростання до 360 тисяч.