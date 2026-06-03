Военнослужащий, капитан Даниил Яковлев в разговоре с 24 Каналом, комментируя анонсированные изменения относительно денежного обеспечения военных, отметил, что принимая во внимание цены на жилье, особенно в крупных городах по типу Киев, Харьков, Днепр – такой суммы будет мало.

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Военные в тылу вынуждены подрабатывать

Военный поделился, что некоторые из его собратьев, которые служат в тылу, вынуждены искать подработку. Кто-то занимается продажами, другие – в свободное время идут работать водителями в такси.

Жить на минимальную зарплату в тылу объективно не получается. Не говоря уже, если есть семья и ребенок. Я сторонник того, что в тылу надо сделать нормальную зарплату: 50 – 70 тысяч гривен. Пусть лучше будет меньше боевых, но большая зарплата в тылу,

– озвучил Яковлев.

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Полное интервью с Даниилом Яковлевым об изменениях в ВСУ: смотрите видео

Капитан ВСУ объяснил свое предложение тем, что существует большая прослойка военных, которые за годы войны получили опыт, ценные знания, имеют понимание как лучше реформировать армию и в каком направлении двигаться. Однако эти мужчины идти на тыловую должность с боевой не хотят именно потому, что уже будут получать меньшую зарплату.

"На боевых это ориентировочно 100 тысяч, а в тылу до 25 тысяч гривен. Мы хотим улучшить армию, но этого не сделаем, если не будем находить в армии "бриллианты" и давать им заниматься тыловой работой. Армия меняется не благодаря тем, кто в окопах и уничтожает противника. Они делают огромный вклад в победу, но конструктивные изменения в ВСУ зависят от тех, кто на тыловых должностях", – заметил Яковлев.

Он убежден, что для качественного реформирования украинской армии важно в частности предусмотреть на достойном уровне зарплаты тем, кто на тыловых должностях, ведь это "мозги" армии. Капитан ВСУ подчеркнул, что человек, имеющий семью, которую надо прокормить, не сможет прожить на 30 тысяч и выполнять крайне важную работу по жизнеобеспечению подразделения или батальона.

"Минималку" для военных надо установить от 50 тысяч

Журналист, сержант ВСУ Павел Казарин также выразил убеждение, что 30 тысяч гривен будет недостаточно для военных. По его словам, если боец получил ранение и был переведен в тыл, например, делопроизводителем или инструктором, то жить на эти деньги ему будет трудно. Он считает, что минимальная зарплата военного должна начинаться от 50 тысяч.

Он пояснил, что сейчас планируется исправление недостатков по денежному обеспечению, которые образовались за годы войны. Минималка будет повышена до 30 тысяч, а для пехоты значительно увеличены выплаты. Сегодня пехотинец получает ежемесячно 190 тысяч гривен, а планируется рост до 360 тысяч.