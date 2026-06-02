Журналист, сержант ВСУ Павел Казарин озвучил 24 Каналу мнение, что 30 тысяч не будет достаточно для военного в тылу. По его словам, это лучше чем ничего, однако не решит имеющихся проблем.

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Почему этого недостаточно?

Павел Казарин отметил, что по состоянию на сейчас не было официальной коммуникации от Министерства обороны. Вероятно, комментарий может быть в конце этой недели.

Некоторые финансовые решения – это просто исправление определенных перекосов, которые существуют на протяжении последних четырех лет в ВСУ. Например, это поднятие минимального денежного обеспечения с 20 до 30 тысяч. А резкое повышение дополнительного вознаграждения боевых премий для пехоты – это история об определенном изменении подходов,

– сказал он.

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Пехота проходит самые тяжелые испытания нашей войны. Их условия пребывания на позициях самые тяжелые. Вероятно, солдат, который держит передний край линии обороны, будет получать от 300 тысяч гривен в месяц. А максимальная зарплата будет достигать 460 тысяч гривен, если, например, говорится о каких-то штурмовых действиях.

То есть сейчас пехотинец максимально может получить в месяц 190 тысяч гривен, а так будет максимум 300 – 360 тысяч гривен. Возможно, эта зарплата, как рассчитывают в министерстве, станет достаточно привлекательной для того, чтобы, например, больше иностранцев заходили, в частности, в ВСУ по годовым контрактам именно на пехотные должности, чтобы помогать украинским солдатам держать передние края линии обороны,

– предположил сержант ВСУ.

По его мнению, минималки в 30 тысяч гривен недостаточно. В частности, его подразделение сейчас находится в Донецкой области. Поэтому никто не живет на 20 тысяч гривен. Все люди вовлечены в боевые действия. Им еще добавляются дополнительные боевые выплаты.

Но если, например, вы были ранены, вас перевели куда-то в тыл работать логистом, делопроизводителем в штаб или инструктором в учебный центр, то 20 тысяч гривен – это настолько недостаточно, что вы едва сможете сами на эти деньги существовать. А помогать семье или платить за аренду жилья в большом городе, если вам выпало служить где-то во Львове, Днепре, в Киеве, будет крайне проблематично,

– объяснил он.

Казарин о повышении зарплаты военным: смотрите видео

Кроме того, журналист считает, что поднятие минимальной зарплаты на 10 тысяч все равно не повлияет на то, что офицеры после службы, после завершения рабочего дня, садятся на собственные машины и начинают ездить по заказам, развозят людей домой, как таксисты. Потому что за последние 4,5 года была инфляция.

Конечно, я хотел бы, чтобы минимальная зарплата в армии стартовала от 50 тысяч гривен. Тогда, по моему мнению, большинство вопросов могло бы быть снятыми. Я понимаю, что это огромная нагрузка на бюджет. У нас в Силах обороны до 1 миллиона человек. Чтобы добавить 1 тысячу гривен в месяц этому миллиону людей, нужно 1 миллиард. Если добавить 10 тысяч гривен в месяц, то это означает, что ежемесячно нужно 10 миллиардов. Умножаем на 12 месяцев и получаем годовую сумму,

– подчеркнул Казарин.

По его словам, ситуация могла бы стать лучше, если бы западные партнеры согласились с тем, чтобы поднять украинскому военному зарплату. Потому что украинский налогоплательщик такую сумму предоставить не сможет.

Но я так понимаю, что пока нет консенсуса относительно того, чтобы Европа кормила украинского бойца в таких размерах. Поэтому я понимаю, что на 10 тысяч поднять минимальную зарплату – это лучше чем ничего. Но недостаточное, если сравнивать с уровнем нагрузки, которая ложится на украинского солдата или офицера даже в украинском тылу,

– подчеркнул военный.

Что об этом известно?

В мае Владимир Зеленский заявил, что в июне Украина начинает реформу армии. Он подчеркнул, что первые результаты будут касаться сферы финансового обеспечения военных.