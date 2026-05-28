Какие изменения предлагает Министерство обороны?

Видение министра обороны Михаила Федорова предусматривает существенные изменения в службе ВСУ и повышение денежного обеспечения. Сначала проект показали профильному Комитету Верховной Рады, затем парламентариям разных фракций, а теперь – и нардепам из "Слуги народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова собеседника в Раде.

Официально о презентации реформы армии в Минобороны не рассказывают. Однако неназванные источники СМИ говорят, что первые наработки депутаты уже увидели. Отмечается, что "проект еще сырой", но в нем есть четкий план по улучшению службы. Сейчас речь не идет об изменении правил мобилизации, но проект, что готовит ведомство, направлен на действующих военных.

Важно! Изменения в работе ТЦК Министерство тоже готовит, но, по данным журналистов, их презентуют в середине июня.

Среди основных изменений будет введено повышение зарплат военным. Базовое денежное обеспечение будет составлять уже не 20 000, а 30 000 гривен.

То есть военные, которые находятся непосредственно "на нуле" в целом смогут получать примерно 400 000 гривен. За день работы военный будет получать дополнительно 20 – 40 тысяч гривен, в зависимости от сложности боевых задач.

Кроме того, увеличение зарплаты предполагается для командиров бригад, штабов, корпусов и самого главнокомандующего.

Минобороны предлагает и гарантий для тех, кто был мобилизован или пришел в армию по контракту. Такие военные тоже будут иметь право подписывать специальные контракты. Таким образом защитникам будут гарантироваться четкие сроки службы.

Для отдельных категорий они составят до двух лет, после этого они будут иметь определенный срок на отдых, который еще пока дискутируется. Для тех, кто имел ранения – срок службы, определенный контрактом, будет меньше,

– рассказал ознакомленный с проектом реформы собеседник.

Реформу службы в армии анонсировали давно

С июня в Украине может начаться новый этап реформы ВСУ. Президент Владимир Зеленский сообщил об изменениях в системе управления армией и новом подходе к комплектованию воинских подразделений. Также акцент делают на создании более гибкой структуры управления и улучшении координации между боевыми бригадами.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что ведомство обсуждает модель, при которой военные будут иметь более понятные сроки пребывания на службе и механизмы ротации. Окончательные параметры реформы могут принять двумя отдельными этапами.