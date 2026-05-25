Впоследствии изменения коснутся процесса мобилизации. Об этом 24 мая заявил советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко.

Смотрите также В Минобороны рассказали об обязанностях украинцев во время мобилизации

Что ожидать от армейской реформы?

Сергей Стерненко сообщил, что армейская реформа будет проходить в два этапа.

Первый этап начнется уже в июне и предусматривает увеличение денежного обеспечения военных, в частности пехотинцев. Также, по словам волонтера, появится система контрактов и "возможность демобилизоваться в порядке очередности".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Второй этап реформы будет касаться мобилизации, но запустят его позже. Стерненко не раскрыл подробности, кроме того, что ожидаются "очень серьезные изменения" и в армию будут привлекать больше иностранцев.

Я вижу каждый день новости о нашей мобилизации, где иногда происходит просто сплошной трэш, который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но по мобилизации будут очень серьезные изменения. Она перестанет быть похожей точно на то, что происходит сейчас,

– отметил советник МО Украины.

Стерненко добавил, что сейчас армейская реформа – первый приоритет в Минобороны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в реформе армии сфокусируются на финансовом обеспечении военнослужащих. Кроме повышения зарплат, он поручил чиновникам запустить специальные контракты для пехоты, которые предусматривали бы выплаты 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что минимальное обеспечение военных в тылу возрастет до 30 тысяч гривен.