Згодом зміни торкнуться процесу мобілізації. Про це 24 травня заявив радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко.

Що очікувати від армійської реформи?

Сергій Стерненко повідомив, що армійська реформа відбуватиметься у два етапи.

Перший етап розпочнеться вже у червні та передбачає збільшення грошового забезпечення військових, зокрема піхотинців. Також, за словами волонтера, з'явиться система контрактів і "можливість демобілізуватись в порядку черговості".

Другий етап реформи стосуватиметься мобілізації, але запустять його пізніше. Стерненко не розкрив подробиці, окрім того, що очікуються "дуже серйозні зміни" та до війська залучатимуть більше іноземців.

Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз,

– зазначив радник МО України.

Стерненко додав, що наразі армійська реформа – перший пріоритет у Міноборони.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що у реформі армії сфокусуються на фінансовому забезпеченні військовослужбовців. Окрім підвищення зарплат, він доручив урядовцям запустити спеціальні контракти для піхоти, що передбачали б виплати 250 – 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що мінімальне забезпечення військових у тилу зросте до 30 тисяч гривень.