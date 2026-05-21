Про це повідомили в Міноборони.

Які обов'язки українців під час мобілізації?

У Міноборони наголосили, що головним обов'язком громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Інші обов'язки для громадянина під час дії мобілізації:

при отриманні повістки прийти у ТЦК та СП для уточнення даних або проходження ВЛК;

кожного року проходити ВЛК для підтвердження придатності або ж непридатності до служби;

носити військові документи та показувати їх на прохання поліції, військових ТЦК або ДПСУ;

повідомляти військкомат про переїзд та зміну проживання протягом 1 тижня.

На виконання правил військовозобов'язаний повинен:

приходити за викликом у ТЦК для взяття на облік та проходження ВЛК;

надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно ЗСУ з наступним відшкодуванням від держави;

повідомляти про зміну персональних даних через електронний кабінет у Резерв+;

дотримуватися вимог правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував короткострокові контракти у ЗСУ тривалістю 6 – 9 місяців для військових, які звільнилися за станом здоров'я або пораненням.

Рівні грошового забезпечення та надбавки для всіх контрактників однакові, і це вперше такий проєкт запроваджується в країні, яка воює.

Відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу.

До категорій, які мають право на відстрочку, належать утримувачі дітей, особи з інвалідністю, студенти, викладачі, окремі держслужбовці та працівники критично важливих галузей.