Відстрочка – це тимчасове звільнення від мобілізації. Її можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Дивіться також Новий підхід до мобілізації: чи можлива реформа ТЦК та вручення повісток онлайн

Хто з українців має право на відстрочку?

За сімейними обставинами

Відстрочку можуть отримати люди, які:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають боргів зі сплати аліментів;

самостійно виховують дитину;

виховують дитину з інвалідністю або тяжкою хворобою;

мають повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи;

є опікунами чи усиновлювачами дітей-сиріт;

доглядають за родичами з інвалідністю I – II групи, якщо немає інших працездатних людей для догляду;

мають неповнолітню дитину, а чоловік або дружина вже служать у війську;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України.

За станом здоров'я

Право на відстрочку або звільнення від мобілізації мають люди з інвалідністю I – III групи. Також відстрочку до 12 місяців можуть надати тим, кого ВЛК тимчасово визнала непридатними до служби.

Через навчання або роботу в освіті

Відстрочка передбачена для:

студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний;

докторантів та інтернів;

викладачів і вчителів, які працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Через роботу або посаду

Відстрочку можуть мати:

окремі держслужбовці;

народні депутати, судді;

частина дипломатів;

працівники органів військового управління;

фахівці, які забезпечують роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну.

Водночас більшість держслужбовців мобілізують на загальних умовах, якщо вони не мають бронювання.

Через бронювання

Відстрочку отримують працівники:

органів влади;

критично важливих підприємств;

компаній у сфері оборони, енергетики, медицини, зв'язку та інших важливих галузей.

Бронювання оформлює роботодавець, воно діє обмежений час.

Право на відстрочку також мають цивільні, які перебували в російському полоні та окремі спеціалісти у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

З якими хворобами не мобілізують?

У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби. Це:

бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;

туберкульоз;

важкі гепатити;

інфекції статевої системи;

ВІЛ і СНІД;

онкологія з метастазами;

анемія та інші хвороби крові;

цукровий діабет;

захворювання щитоподібної залози;

важкі психічні хвороби;

алкоголізм і наркозалежність;

менінгіт та енцефаліт;

хвороби центральної нервової системи;

епілепсія з частими нападами;

важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;

глаукома двох очей;

хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;

серцева недостатність;

гіпертонія 2 стадії;

ішемічна хвороба серця;

геморой;

стеноз і парез гортані;

хронічні хвороби легень;

бронхіальна астма;

тяжкі порушення прикусу;

важкі недуги травної системи, печінки, нирок;

грижі;

важкі хвороби шкіри;

захворювання кісток і суглобів;

деформації кінцівок, плоскостопість;

ампутація кінцівки;

хвороби хребта;

захворювання чоловічих статевих органів;

вроджені вади розвитку;

наслідки травм і операцій.

Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.

Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення: