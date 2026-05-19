Відстрочка – це тимчасове звільнення від мобілізації. Її можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу. Про це повідомляє Міністерство оборони.
Хто з українців має право на відстрочку?
За сімейними обставинами
Відстрочку можуть отримати люди, які:
- утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають боргів зі сплати аліментів;
- самостійно виховують дитину;
- виховують дитину з інвалідністю або тяжкою хворобою;
- мають повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи;
- є опікунами чи усиновлювачами дітей-сиріт;
- доглядають за родичами з інвалідністю I – II групи, якщо немає інших працездатних людей для догляду;
- мають неповнолітню дитину, а чоловік або дружина вже служать у війську;
- втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України.
За станом здоров'я
Право на відстрочку або звільнення від мобілізації мають люди з інвалідністю I – III групи. Також відстрочку до 12 місяців можуть надати тим, кого ВЛК тимчасово визнала непридатними до служби.
Через навчання або роботу в освіті
Відстрочка передбачена для:
- студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний;
- докторантів та інтернів;
- викладачів і вчителів, які працюють щонайменше на 0,75 ставки.
Через роботу або посаду
Відстрочку можуть мати:
- окремі держслужбовці;
- народні депутати, судді;
- частина дипломатів;
- працівники органів військового управління;
- фахівці, які забезпечують роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну.
Водночас більшість держслужбовців мобілізують на загальних умовах, якщо вони не мають бронювання.
Через бронювання
Відстрочку отримують працівники:
- органів влади;
- критично важливих підприємств;
- компаній у сфері оборони, енергетики, медицини, зв'язку та інших важливих галузей.
Бронювання оформлює роботодавець, воно діє обмежений час.
Право на відстрочку також мають цивільні, які перебували в російському полоні та окремі спеціалісти у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури.
З якими хворобами не мобілізують?
У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби. Це:
бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;
туберкульоз;
важкі гепатити;
інфекції статевої системи;
ВІЛ і СНІД;
онкологія з метастазами;
анемія та інші хвороби крові;
цукровий діабет;
захворювання щитоподібної залози;
важкі психічні хвороби;
алкоголізм і наркозалежність;
менінгіт та енцефаліт;
хвороби центральної нервової системи;
епілепсія з частими нападами;
важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;
глаукома двох очей;
хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;
серцева недостатність;
гіпертонія 2 стадії;
ішемічна хвороба серця;
геморой;
стеноз і парез гортані;
хронічні хвороби легень;
бронхіальна астма;
тяжкі порушення прикусу;
важкі недуги травної системи, печінки, нирок;
грижі;
важкі хвороби шкіри;
захворювання кісток і суглобів;
деформації кінцівок, плоскостопість;
ампутація кінцівки;
хвороби хребта;
захворювання чоловічих статевих органів;
вроджені вади розвитку;
наслідки травм і операцій.
Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.
Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення:
повна непридатність до військової служби (А);
обмежена придатність – служба лише в ТЦК, медичних, навчальних чи логістичних підрозділах (Б);
повна придатність до служби (В);
тимчасова непридатність із необхідністю лікування та повторного огляду (Г).