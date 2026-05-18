Мовиться про законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації". Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Повістки для айтівців зміняться? У Міноборони розповіли, чи буде точковий призов IT-фахівців

Які деталі законопроєкту відомі?

Автори ініціативи пропонують змінити сам принцип роботи ТЦК. Замість практики "шукати й ловити" військовозобов'язаних працівники ТЦК мають виконувати роль консультантів, які можуть допомогти з оформленням документів та пояснити підстави рішення щодо призову.

Для зменшення корупційних ризиків та мінімізації особистих контактів між громадянами та працівниками ТЦК автори проєкту пропонують:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Перевести всю взаємодію між громадянином і ТЦК виключно в електронний кабінет військовозобов'язаного.

Запровадити "онлайн-повістки" – тобто вручення документів в електронній формі з обов'язковою фіксацією отримання.

Забезпечити громадянам відкритий доступ до інформації про їхній статус, зокрема дані про придатність до служби, наявність відстрочки або перебування в резерві.

Як такі імовірні зміни коментують адвокати?

Водночас юристи, які працюють із питаннями мобілізації, сумніваються у реалістичності такої ініціативи. Адвокатка Анжела Василевська звертає увагу, що в одній з частин проєкту вказується про ніби то "реформу" ТЦК та СП і "перетворення з "силового органу" на сервісну, прозору і підзвітну інституцію".

Але ТЦК та СП – не інституція, а орган військового управління, підзвітний МОУ і він ніколи не уповноважувався на виконання функцій "силового органу" чи "ручного контакту". А наслідки за всякого роду "ручні контакти" вже передбачені кримінальним кодексом України і питання не в "реформі" і "цифровізації", а притягненню до відповідальності службових осіб, що зловживають посадовим становищем, завдають тілесних ушкоджень, утримують людей проти їх волі без всяких повноважень, процедури,

– пояснює ТСН.ua Анжела Василевська.

За словами адвокатки, чинні правила мобілізації вже є достатньо прозорими, чіткими та врегульованими на законодавчому рівні. Водночас проблема полягає не в нормах, а в їх фактичному невиконанні та рідкісному притягненні порушників до відповідальності. Вона також зазначає, що замість посилення контролю за роботою правоохоронних органів пропонується створити новий орган для розгляду скарг на дії працівників ТЦК та СП.

Також Василевська розглянула так звані "сервісні функції" ТЦК та СП й зауважила, що вони уже фактично передбачені чинним законодавством. Мовиться про ведення військового обліку, оповіщення та взаємодії із родинами військовослужбовців. Водночас у проєкті пропонується перевести всю комунікацію громадян із ТЦК виключно в електронний кабінет військовозобов'язаного, хоча користування таким кабінетом не є обов'язковим та разом із тим має бути технічна можливість користування таким сервісом.

Правозахисниця додала, що наразі в застосунку Резерв+ можуть з'являтися повідомлення про надсилання повісток поштою. Водночас, каже, залишається відкритим питання ефективності роботи "Укрпошти" щодо належного інформування громадян про отримання таких повісток.

Даний законопроєкт має слабку юридичну техніку, суперечить цілій низці наявних нормативних актів, потребу окремого великого бюджету на його провадження – як на створення ще одного контролюючого органу, так і на технічну реалізацію "сервісної функції". Більше ефективним мені видається завдання змусити посадових осіб ТЦК та СП чітко виконувати положення вже діючих нормативних актів, аніж вигадувати нові,

– резюмувала Анжела Василевська.

Які ще законопроєкти нещодавно зареєстрували у ВР?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15234, автори якого пропонують встановити 24-місячний "базовий цикл військової служби". Фактично до нього планують зарахувати військових, які щонайменше три місяці брали участь у бойових діях чи виконували бойові завдання з оборони держави. При цьому уточнюється, що така участь має відбуватись безпосередньо в зоні бойових дій.

Водночас ініціатори законопроєкту №15233 пропонують окремо надати право на демобілізацію після 24 місяців служби без перерви за умови участі у бойових діях щонайменше 3 місяці. У цій ініціативі крім цього також зазначені механізми реінтеграції ветеранів після звільнення зі служби та нові державні гарантії. Мовиться зокрема про безкоштовну освіту, медичну допомогу, психологічну реабілітацію, а також підтримку з працевлаштуванням через програми перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Законопроєктом №15232 пропонують створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб для підвищення прозорості системи призову. У реєстрі будуть зібрані дані військовозобов'язаних та черговість призову.