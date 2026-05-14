Про це йдеться у законопроєктах №15233 "Про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців" та №15234 "Про поетапну модель військової служби та гарантовану демобілізацію", передає 24 Канал.

Дивіться також Без "рейдів" та "бусифікації": у Раді пропонують масштабну реформу ТЦК

Що відомо про законопроєкт №15234?

Автори законопроєкту №15234 пропонують встановити 24-місячний "базовий цикл військової служби". До нього сходитиме служба військовослужбовців, які не менш як три місяці виконували бойові завдання чи брали участь в обороні держави.

Уточнюється, що участь у бойових діях має відбуватися безпосередньо в зоні ведення боїв, на окупованих територіях України, між позиціями українських сил та окупаційних військ або ж на території самої держави-агресорки.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Відповідно до законопроєкту, максимальна кількість базових циклів служби становитиме два, якщо контракт не передбачає іншого. Після їх проходження військовослужбовець отримає право на звільнення або продовження служби за контрактом.

Які деталі законопроєкту №15233?

У законопроєкті №15233 пропонують окремо надати право на демобілізацію після 24 місяців служби без перерви за умови участі у бойових діях щонайменше 3 місяці.

Для цього планують ухвалити окремий закон про демобілізацію та внести зміни до Глави XII Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У документі окремо прописані механізми реінтеграції ветеранів після звільнення зі служби та нові державні гарантії. Законопроєкт передбачає безкоштовну освіту, медичну допомогу, психологічну реабілітацію, а також підтримку з працевлаштуванням через програми перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Автори ініціативи зазначають, що через тривалу війну та значну кількість майбутніх демобілізованих держава має заздалегідь врегулювати механізми підтримки та реінтеграції ветеранів.

Зауважимо! 28 квітня на засіданні Верховної Ради було вкотре продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідний правовий режим діятиме ще 90 днів – до 2 серпня 2026 року.

Які можуть виникнути труднощі у впровадженні законопроєктів?

Разом із тим запропоновані зміни можуть потребувати додаткового доопрацювання та організаційних механізмів. Ідеться про порядок підтвердження участі у бойових діях, визначення строків служби та впровадження системи "базових циклів".

Окрім цього, такі підходи до демобілізації можуть поставити під сумнів стабільність комплектування особового складу та потребу в поетапній заміні військовослужбовців, які матимуть право на звільнення.

Також слід врахувати фінансове та організаційне забезпечення гарантій реінтеграції ветеранів, зокрема в освіті, медицині, психологічні допомозі та працевлаштуванні. Це вимагатиме узгодженої роботи державних органів та додаткового нормативного врегулювання.

Про які іще ініціативи наразі відомо?

Автори законопроєкту №15232 пропонують створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб. Основним принципом ініціативи є поняття мобілізаційна черговість. У реєстрі будуть зібрані усі дані про військовозобов'язаних громадян – там можна буде побачити, хто є наступним у черзі на мобілізацію.

Ще один законопроєкт "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації" № 15236 передбачає масштабну трансформацію системи ТЦК – мовиться про перехід до повністю цифрової моделі. Автори пропонують, аби територіальні центри комплектування виконували не лише функції оповіщення та обліку, але ж надавали консультаційні послуги, зокрема допомагали з документами та доступом до електронних сервісів.

Народний депутат Максим Заремський зареєстрував законопроєкт №15237 про справедливе бронювання. Згідно із документом військовозобов'язані чоловіки можуть платити за можливість звільнення від мобілізації. Після оплати так званих внесків громадян може обрати – служити в резерві чи працювати на об'єктах критичної інфраструктури.