Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на власні джерела.

Хто вніс заставу за Єрмака?

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли понад 14 мільйонів гривень застави. За даними журналістів, кошти надійшли від трьох фізичних осіб, суми внесків яких суттєво відрізняються – від 666 гривень до 8 мільйонів гривень.

Найбільший внесок – 8 мільйонів гривень – зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". За даними журналістів Bihus.Info, раніше вона працювала юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком – "Міжнародна правнича компанія", а після його призначення до Офісу президента отримала призначення до наглядової ради державного "Ощадбанку".

Роза Тапанова / Фото з відкритих джерел

Сама Тапанова 14 травня опублікувала допис у Facebook, доступний лише для друзів, у якому повідомила про рішення внести заставу з власних офіційних доходів для "забезпечення конституційного права на захист".

Ще 6,5 мільйона гривень, за даними "Схем", вніс Сергій Свириба – адвокат і колишній партнер об’єднання Asters. У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком "Слуги народу", однак відмовилась від мандату. За даними "Української правди", Свириба є одногрупником Андрія Єрмака.

Сергій Свириба / Фото з відкритих джерел

Ще 666 гривень застави вніс Григорій Гришкан – український актор, продюсер та громадський діяч. У коментарі журналістам він не уточнив причин свого рішення, однак заявив, що готовий особисто розповісти про свій вчинок та "майбутнє України".

Григорій Гришкан / Фото з відкритих джерел

У чому підозрюється Єрмак та що відомо про його запобіжний захід?

Колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід 14 травня. Суд постановив узяти його під варту строком на 60 діб. Водночас визначено альтернативу у вигляді застави у розмірі 140 мільйонів гривень. До моменту внесення застави підозрюваний перебуватиме в слідчому ізоляторі.

За даними слідства, Андрія Єрмака підозрюють у легалізації коштів, які могли бути отримані незаконним шляхом. Йдеться про ймовірну участь у схемі відмивання грошей, пов’язаній із будівельними проєктами під Києвом, зокрема в районі Козина. Крім того, правоохоронці розглядають версію про можливий вплив ексочільника ОП на інших фігурантів справи та учасників ймовірної організованої групи.

За інформацією антикорупційних органів, у межах розслідування йдеться про легалізацію значних сум коштів через низку юридичних структур та будівельних проєктів. Слідство перевіряє роль окремих осіб у створенні та функціонуванні цих схем.

Прокурори САП та детективи НАБУ наполягали на заставі у 180 мільйонів гривень, однак суд визначив меншу суму. Сам Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Його захист називає підозру необґрунтованою та наполягає на відсутності доказів.

Розслідування у справі триває, правоохоронці встановлюють усі обставини можливих фінансових схем та коло причетних осіб.