Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на собственные источники.

Кто внес залог за Ермака?

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака уже внесли более 14 миллионов гривен залога. По данным журналистов, средства поступили от трех физических лиц, суммы взносов которых существенно отличаются – от 666 гривен до 8 миллионов гривен.

Самый большой вклад – 8 миллионов гривен – сделала Роза Тапанова, руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". По данным журналистов Bihus.Info, ранее она работала юристом в фирме, связанной с Ермаком – "Международная юридическая компания", а после его назначения в Офис президента получила назначение в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка".

Сама Тапанова 14 мая опубликовала сообщение в Facebook, доступное только для друзей, в котором сообщила о решении внести залог из собственных официальных доходов для "обеспечения конституционного права на защиту".

Еще 6,5 миллиона гривен, по данным "Схем", внес Сергей Свириба – адвокат и бывший партнер объединения Asters. В марте 2025 года его жена Инна Свириба должна была стать депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа", однако отказалась от мандата. По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Еще 666 гривен залога внес Григорий Гришкан – украинский актер, продюсер и общественный деятель. В комментарии журналистам он не уточнил причин своего решения, однако заявил, что готов лично рассказать о своем поступке и "будущем Украины".

В чем подозревается Ермак и что известно о его мере пресечения?

Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку избрали меру пресечения 14 мая. Суд постановил взять его под стражу сроком на 60 суток. В то же время определена альтернатива в виде залога в размере 140 миллионов гривен. До момента внесения залога подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.

По данным следствия, Андрея Ермака подозревают в легализации средств, которые могли быть получены незаконным путем. Речь идет о вероятном участии в схеме отмывания денег, связанной со строительными проектами под Киевом, в частности в районе Козина. Кроме того, правоохранители рассматривают версию о возможном влиянии экс-главы ОП на других фигурантов дела и участников вероятной организованной группы.

По информации антикоррупционных органов, в рамках расследования речь идет о легализации значительных сумм средств через ряд юридических структур и строительных проектов. Следствие проверяет роль отдельных лиц в создании и функционировании этих схем.

Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на залоге в 180 миллионов гривен, однако суд определил меньшую сумму. Сам Андрей Ермак заявил, что будет обжаловать решение суда. Его защита называет подозрение необоснованным и настаивает на отсутствии доказательств.

Расследование по делу продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства возможных финансовых схем и круг причастных лиц.