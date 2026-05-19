Отсрочка – это временное освобождение от мобилизации. Ее могут получить люди по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, обучение или работу. Об этом сообщает Министерство обороны.

Кто из украинцев имеет право на отсрочку?

По семейным обстоятельствам

Отсрочку могут получить люди, которые:

  • содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют долгов по уплате алиментов;
  • самостоятельно воспитывают ребенка;
  • воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью;
  • имеют совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II группы;
  • являются опекунами или усыновителями детей-сирот;
  • ухаживают за родственниками с инвалидностью I – II группы, если нет других трудоспособных людей для ухода;
  • имеют несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена уже служат в армии;
  • потеряли близкого родственника, который погиб или пропал без вести во время защиты Украины.

По состоянию здоровья

Право на отсрочку или освобождение от мобилизации имеют люди с инвалидностью I – III группы. Также отсрочку до 12 месяцев могут предоставить тем, кого ВВК временно признала непригодными к службе.

Из-за обучения или работы в образовании

Отсрочка предусмотрена для:

  • студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые впервые получают уровень образования, выше уже имеющегося;
  • докторантов и интернов;
  • преподавателей и учителей, которые работают минимум на 0,75 ставки.

Из-за работы или должности

Отсрочку могут иметь:

  • отдельные госслужащие;
  • народные депутаты, судьи судьи;
  • часть дипломатов;
  • работники органов военного управления;
  • специалисты, которые обеспечивают работу Президента, Верховной Рады и Кабмина.

В то же время большинство госслужащих мобилизуют на общих условиях, если они не имеют бронирования.

Из-за бронирования

Отсрочку получают работники:

  • органов власти;
  • критически важных предприятий;
  • компаний в сфере обороны, энергетики, медицины, связи и других важных отраслей.

Бронирование оформляет работодатель, оно действует ограниченное время.

Право на отсрочку также имеют гражданские, которые находились в российском плену и отдельные специалисты в сфере кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

С какими болезнями не мобилизуют?

В приказе Минобороны №402, в приложении 1 определен перечень болезней, с которыми мужчину могут признать непригодным к военной службе. Это:

  • бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;

  • туберкулёз;

  • тяжелые гепатиты;

  • инфекции половой системы;

  • ВИЧ и СПИД;

  • онкология с метастазами;

  • анемия и другие болезни крови;

  • сахарный диабет;

  • заболевания щитовидной железы;

  • тяжелые психические болезни;

  • алкоголизм и наркозависимость;

  • менингит и энцефалит;

  • болезни центральной нервной системы;

  • эпилепсия с частыми приступами;

  • тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;

  • глаукома двух глаз;

  • хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;

  • сердечная недостаточность;

  • гипертония 2 стадии;

  • ишемическая болезнь сердца;

  • геморрой;

  • стеноз и парез гортани;

  • хронические болезни легких;

  • бронхиальная астма;

  • тяжелые нарушения прикуса;

  • тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;

  • грыжи;

  • тяжелые болезни кожи;

  • заболевания костей и суставов;

  • деформации конечностей, плоскостопие;

  • ампутация конечности;

  • болезни позвоночника;

  • заболевания мужских половых органов;

  • врожденные пороки развития;

  • последствия травм и операций.

Несмотря на то, что закон определяет перечень болезней, окончательное решение за ВВК. Степень годности зависит не только от диагноза, но и от тяжести состояния.

Военно-врачебная комиссия может принять следующие решения:

  • полная непригодность к военной службе (А);

  • ограниченная пригодность – служба только в ТЦК, медицинских, учебных или логистических подразделениях (Б);

  • полная пригодность к службе (В);

  • временная непригодность с необходимостью лечения и повторного осмотра (Г).