Отсрочка – это временное освобождение от мобилизации. Ее могут получить люди по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, обучение или работу. Об этом сообщает Министерство обороны.

Смотрите также Новый подход к мобилизации: возможна ли реформа ТЦК и вручение повесток онлайн

Кто из украинцев имеет право на отсрочку?

По семейным обстоятельствам

Отсрочку могут получить люди, которые:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют долгов по уплате алиментов;

самостоятельно воспитывают ребенка;

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью;

имеют совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II группы;

являются опекунами или усыновителями детей-сирот;

ухаживают за родственниками с инвалидностью I – II группы, если нет других трудоспособных людей для ухода;

имеют несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена уже служат в армии;

потеряли близкого родственника, который погиб или пропал без вести во время защиты Украины.

По состоянию здоровья

Право на отсрочку или освобождение от мобилизации имеют люди с инвалидностью I – III группы. Также отсрочку до 12 месяцев могут предоставить тем, кого ВВК временно признала непригодными к службе.

Из-за обучения или работы в образовании

Отсрочка предусмотрена для:

студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые впервые получают уровень образования, выше уже имеющегося;

докторантов и интернов;

преподавателей и учителей, которые работают минимум на 0,75 ставки.

Из-за работы или должности

Отсрочку могут иметь:

отдельные госслужащие;

народные депутаты, судьи судьи;

часть дипломатов;

работники органов военного управления;

специалисты, которые обеспечивают работу Президента, Верховной Рады и Кабмина.

В то же время большинство госслужащих мобилизуют на общих условиях, если они не имеют бронирования.

Из-за бронирования

Отсрочку получают работники:

органов власти;

критически важных предприятий;

компаний в сфере обороны, энергетики, медицины, связи и других важных отраслей.

Бронирование оформляет работодатель, оно действует ограниченное время.

Право на отсрочку также имеют гражданские, которые находились в российском плену и отдельные специалисты в сфере кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

С какими болезнями не мобилизуют?

В приказе Минобороны №402, в приложении 1 определен перечень болезней, с которыми мужчину могут признать непригодным к военной службе. Это:

бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;

туберкулёз;

тяжелые гепатиты;

инфекции половой системы;

ВИЧ и СПИД;

онкология с метастазами;

анемия и другие болезни крови;

сахарный диабет;

заболевания щитовидной железы;

тяжелые психические болезни;

алкоголизм и наркозависимость;

менингит и энцефалит;

болезни центральной нервной системы;

эпилепсия с частыми приступами;

тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;

глаукома двух глаз;

хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;

сердечная недостаточность;

гипертония 2 стадии;

ишемическая болезнь сердца;

геморрой;

стеноз и парез гортани;

хронические болезни легких;

бронхиальная астма;

тяжелые нарушения прикуса;

тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;

грыжи;

тяжелые болезни кожи;

заболевания костей и суставов;

деформации конечностей, плоскостопие;

ампутация конечности;

болезни позвоночника;

заболевания мужских половых органов;

врожденные пороки развития;

последствия травм и операций.

Несмотря на то, что закон определяет перечень болезней, окончательное решение за ВВК. Степень годности зависит не только от диагноза, но и от тяжести состояния.

Военно-врачебная комиссия может принять следующие решения: