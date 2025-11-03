24 Канал рассказывает, с какими болезнями в Украине не мобилизуют согласно с приказом Минобороны №402, и объясняет, как можно получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.

С какими болезнями не берут в армию?

В приказе Минобороны №402, в приложении 1 определен перечень болезней, с которыми мужчину могут признать непригодным:

  • бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;
  • туберкулёз;
  • тяжелые гепатиты;
  • инфекции половой системы;
  • ВИЧ и СПИД;
  • онкология с метастазами;
  • анемия и другие болезни крови;
  • сахарный диабет;
  • заболевания щитовидной железы;
  • тяжелые психические болезни;
  • алкоголизм и наркозависимость;
  • менингит и энцефалит;
  • болезни центральной нервной системы;
  • эпилепсия с частыми приступами;
  • тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;
  • глаукома двух глаз;
  • хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;
  • сердечная недостаточность;
  • гипертония 2 стадии;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • геморрой;
  • стеноз и парез гортани;
  • хронические болезни легких;
  • бронхиальная астма;
  • тяжелые нарушения прикуса;
  • тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;
  • грыжи;
  • тяжелые болезни кожи;
  • заболевания костей и суставов;
  • деформации конечностей, плоскостопие;
  • ампутация конечности;
  • болезни позвоночника;
  • заболевания мужских половых органов;
  • врожденные пороки развития;
  • последствия травм и операций.

Несмотря на то, что закон определяет перечень болезней, окончательное решение за ВВК. Степень годности зависит не только от диагноза, но и от тяжести состояния.

Военнообязанный, который хочет оформить отсрочку по состоянию здоровья должен пройти ВВК. Комиссия выдает направление к соответствующим специалистам, после чего на основе результатов анализов, обследований и жалоб пациента – принимает решение о пригодности к службе.

Военно-врачебная комиссия может принять следующие решения:

  • полная непригодность к военной службе (А);
  • ограниченная пригодность – служба только в ТЦК, медицинских, учебных или логистических подразделениях (Б);
  • полная пригодность к службе (В);
  • временная непригодность с необходимостью лечения и повторного осмотра (Г).

Как подать документы на отсрочку?

С ноября 2025 года военнообязанные мужчины вместо ТЦК могут подавать свои документы на отсрочку в ЦНАП, чьи сотрудники уже сами контактируют с военкоматом.

Эти правила распространяются и на мужчин с серьезными заболеваниями. Зная, какие болезни дают право на отсрочку, они могут получить статус "непригоден к военной службе".

Что изменилось в правилах мобилизации с ноября?

  • Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бронировать мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Однако продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 дней и предоставляется только раз в год.

  • С 1 ноября украинцы могут подавать заявление на отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Обращаться непосредственно в ТЦК теперь не нужно.

  • В Минобороны расширили перечень отсрочек от мобилизации. Отныне ее могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.