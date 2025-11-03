24 Канал рассказывает, с какими болезнями в Украине не мобилизуют согласно с приказом Минобороны №402, и объясняет, как можно получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.

Смотрите также Есть подводные камни: юрист объяснил, как получить отсрочку от мобилизации для ухода за родственником

С какими болезнями не берут в армию?

В приказе Минобороны №402, в приложении 1 определен перечень болезней, с которыми мужчину могут признать непригодным:

бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;

туберкулёз;

тяжелые гепатиты;

инфекции половой системы;

ВИЧ и СПИД;

онкология с метастазами;

анемия и другие болезни крови;

сахарный диабет;

заболевания щитовидной железы;

тяжелые психические болезни;

алкоголизм и наркозависимость;

менингит и энцефалит;

болезни центральной нервной системы;

эпилепсия с частыми приступами;

тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;

глаукома двух глаз;

хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;

сердечная недостаточность;

гипертония 2 стадии;

ишемическая болезнь сердца;

геморрой;

стеноз и парез гортани;

хронические болезни легких;

бронхиальная астма;

тяжелые нарушения прикуса;

тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;

грыжи;

тяжелые болезни кожи;

заболевания костей и суставов;

деформации конечностей, плоскостопие;

ампутация конечности;

болезни позвоночника;

заболевания мужских половых органов;

врожденные пороки развития;

последствия травм и операций.

Несмотря на то, что закон определяет перечень болезней, окончательное решение за ВВК. Степень годности зависит не только от диагноза, но и от тяжести состояния.

Военнообязанный, который хочет оформить отсрочку по состоянию здоровья должен пройти ВВК. Комиссия выдает направление к соответствующим специалистам, после чего на основе результатов анализов, обследований и жалоб пациента – принимает решение о пригодности к службе.

Военно-врачебная комиссия может принять следующие решения:

полная непригодность к военной службе (А);

ограниченная пригодность – служба только в ТЦК, медицинских, учебных или логистических подразделениях (Б);

полная пригодность к службе (В);

временная непригодность с необходимостью лечения и повторного осмотра (Г).

Как подать документы на отсрочку?

С ноября 2025 года военнообязанные мужчины вместо ТЦК могут подавать свои документы на отсрочку в ЦНАП, чьи сотрудники уже сами контактируют с военкоматом.

Эти правила распространяются и на мужчин с серьезными заболеваниями. Зная, какие болезни дают право на отсрочку, они могут получить статус "непригоден к военной службе".

Что изменилось в правилах мобилизации с ноября?