Гражданам объяснили, как работает обновленный процесс оформления и продления отсрочек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие новые правила действуют в оформлении отсрочек?

С ноября действуют новые правила, согласно которым военнообязанные украинцы могут получить отсрочку автоматически. А подать документы отныне можно в приложении Резерв+ и Центрах предоставления административных услуг.

Стоит отметить! Если вы подали заявление на отсрочку до 1 ноября, то снова нести документы не надо. Такие заявления еще будут рассматриваться через ТЦК.

Основной способ оформления отсрочки – это подача документов через Резерв+. Также сохраняется возможность подать бумажные заявления в ЦПАУ.

В Центры предоставления админуслуг обязательно должны обратиться военнообязанные, у которых тип отсрочки еще не оцифрован. Также старый способ оформления отсрочки через ЦНАП доступен для тех, кто не пользуетесь смартфоном.

Специалисты Центров передают документы в ТЦК и СП, где в течение 7 – 15 дней принимается решение об отсрочке. Затем ЦНАП по телефону сообщает заявителю о результате.



Кто может оформить отсрочку / Инфографика Минцифры

В то же время, если ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки, то сообщение об этом с указанием причины поступит на электронную почту. Обжаловать решение сможете в суде.

Отныне у граждан не будут требовать бумажные документы об отсрочке, ведь ее можно просто подтвердить в Резерв+.

Кто не может оформить отсрочку по новым правилам?

Отсрочку ни при каких обстоятельствах не предоставят тем военнообязанным, у которых нет оснований для ее получения. Также отказ будет, если человек уже подал заявление и ожидаете рассмотрения. Оформить документы не смогут и в случае, если гражданин не состоит на воинском учете, снят или исключен из него.

Что стоит знать об отсрочке через Резерв+?