Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Как оформить отсрочку онлайн?

Отсрочку онлайн могут оформить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Алгоритм действий следующий:

сначала необходимо подать запрос в приложении Резерв+;

после этого система проверит наличие оснований в государственных реестрах;

в случае подтверждения – отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

В Минобороны также отметили, что процесс полностью автоматизирован: обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.

Важно! Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в отдел ГРАГС.

Всего сейчас в приложении Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Их могут оформить:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты аспиранты;

работники высшего и профобразования.

