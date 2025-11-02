Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Як оформити відстрочку онлайн?

Відстрочку онлайн можуть оформити батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Алгоритм дій наступний:

спочатку необхідно подати запит у застосунку Резерв+;

після цього система перевірить наявність підстав у державних реєстрах;

у разі підтвердження – відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

В Міноборони також наголосили, що процес повністю автоматизований: зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

Важливо! Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до відділу ДРАЦС.

Загалом наразі в застосунку Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Їх можуть оформити:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

