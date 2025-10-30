Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №560, що регулює порядок надання відстрочок. Про ключові нововведення у правилах отримання відстрочок від служби розповідає 24 Канал.
Читайте також Скільки українців тікають в СЗЧ: Офіс генпрокурора розкрив цифри
Що зміниться з 1 листопада в оформленні відстрочок?
В Україні запроваджується автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для осіб із постійними підставами.
Так, у разі наявності у військовозобов'язаного трьох неповнолітніх дітей – система самостійно оновить статус. Орієнтовно понад 600 тисяч відстрочок продовжаться автоматично.
Подати заяву на одну з дев'яти основних відстрочок, що охоплюють 80% усіх випадків, тепер можна онлайн через застосунок Резерв+. Згодом перелік доступних відстрочок обіцяють розширити.
Для тих, хто подає документи офлайн, працюватимуть ЦНАПи.
Крім того, з 1 листопада паперові довідки з печаткою замінюються на електронні військово-облікові документи або роздруківки з QR-кодом.
Надалі підтвердження відстрочки від мобілізації буде доступне у відповідному розділі в Резерв+. Завантажити або роздрукувати документ можна такими способами:
- у застосунку Резерв+;
- на порталі Дія;
- у місцевих ТЦК та СП чи ЦНАП, якщо потрібна паперова версія довідки.
До речі, народний депутат Федір Веніславський розповів, що щомісяця до лав Збройних сил приєднуються близько 30 тисяч громадян.
Мобілізація в Україні: останні новини
Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко поінформував, що кількість повісток може зрости після інтеграції системи "Резерв+" із податковими базами та реєстрами виборців. Також розглядається можливість розширення складу ТЦК завдяки залученню демобілізованих військових і призначенню ветеранів на ключові посади у структурах безпеки.
Військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Спрощена процедура повернення без відповідальності більше не застосовується.