"Найряснішим" за кількістю відкритих справ про СЗЧ став травень 2025 року. Про це свідчать дані Офісу генпрокурора, оприлюднені "Словом і ділом", передає 24 Канал.

Як часто українці ходили в СЗС з 2022 року?

У 2022 році кількість справ про самовільне залишення частини була найменшою. Вона поступово зростала: від близько 200 справ у січні – березні до понад 1600 у листопаді. Справ про дезертирство тоді було небагато – у січні лише 10, але вже в березні понад 500.

У 2023 році кількість таких випадків продовжила рости. Справи за СЗЧ збільшилися від 795 у січні до 2000 у грудні. Дезертирство теж набирало обертів: з 239 у лютому до 1491 у грудні.

У 2024 році зростання стало ще стрімкішим. Справ за СЗЧ було: січень – 2159, квітень – 3315, липень – 4959, вересень – 5181, жовтень – 7621, листопад – 8779. У грудні – рекордні 15 511. Дезертирство коливалося від приблизно 1200 справ на початку року до 2627 у вересні, у грудні – 2082.

У 2025 році тенденція збереглася. У січні – лютому кількість справ за СЗЧ перевищила 15 тисяч, у березні трохи зменшилася, але у травні досягла нового максимуму – 18 134. Потім показники знову коливалися: від 14,9 тисячі у червні до 17,1 тисячі у вересні. Кількість справ про дезертирство залишалася стабільно високою – від 1800 до 2700 на місяць.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили 231,5 тисячі справ за СЗЧ та 53,2 тисячі – за скоєння дезертирства.

Що відомо про випадки СЗЧ в Україні?