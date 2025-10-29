"Самым "обильным" по количеству открытых дел о СОЧ стал май 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Офиса генпрокурора, обнародованные "Словом и делом", передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне убегают, – Андрющенко шокировал числом СЗЧ на оккупированных территориях

Как часто украинцы ходили в СОЧ с 2022 года?

В 2022 году количество дел о самовольном оставлении части было наименьшим. Оно постепенно росло: от около 200 дел в январе – марте до более 1600 в ноябре. Дел о дезертирстве тогда было немного – в январе только 10, но уже в марте более 500.

В 2023 году количество таких случаев продолжило расти. Дела по СОЧ увеличились от 795 в январе до 2000 в декабре. Дезертирство тоже набирало обороты: с 239 в феврале до 1491 в декабре.

В 2024 году рост стал еще более стремительным. Дел по СОЧ было: январь – 2159, апрель – 3315, июль – 4959, сентябрь – 5181, октябрь – 7621, ноябрь – 8779. В декабре – рекордные 15 511. Дезертирство колебалось от примерно 1200 дел в начале года до 2627 в сентябре, в декабре – 2082.

В 2025 году тенденция сохранилась. В январе – феврале количество дел по СОЧ превысило 15 тысяч, в марте немного уменьшилось, но в мае достигло нового максимума – 18 134. Затем показатели снова колебались: от 14,9 тысяч в июне до 17,1 тысячи в сентябре. Количество дел о дезертирстве оставалось стабильно высоким – от 1800 до 2700 в месяц.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине открыли 231,5 тысячи дел по СОЧ и 53,2 тысячи – за совершение дезертирства.

Что известно о случаях СОЧ в Украине?