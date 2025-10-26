Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Геннадия Капралова изданию "УНИАН".

Какое наказание грозит военному за СЗЧ?

Капралов подчеркнул, что во время действия военного положения штрафов за СВЧ нет, поскольку такое правонарушение квалифицируется по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

В то же время адвокат отмечает, что каждое дело по СВЧ индивидуальное, и во время заседаний суд может принять во внимание уважительные причины самовольного оставления части, положительную характеристику мобилизованного и применить статью 69 УК, что позволяет назначить более мягкое наказание за правонарушение.

В случае доказательства необходимости применения статьи 69 УК, мобилизованному за СВЧ могут назначить менее 5 лет лишения свободы. Однако это не является общей практикой.

Эксперт отметил, что суды действительно назначают реальные сроки наказания и только в исключительных случаях применяют статью 69, а в дальнейшем – 75 статью Уголовного кодекса, предусматривающую освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.

Капралов добавил, что до 30 августа в Украине действовал упрощенный механизм возвращения в воинские части, благодаря которому некоторые военные могли добровольно вернуться с СВЧ и избежать наказания. Однако сейчас он уже не действует, поэтому единственное, что может помочь избежать уголовной ответственности, – возвращение в свою часть раньше, чем за трое суток после того, как она была покинута, и предоставления объяснения командиру.

