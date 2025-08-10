Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Смотрите также В ГПСУ рассказали, что происходит на границе с Россией и снизилась ли активность вражеских ДРГ

Что известно о механизме возвращения СЗЧ?

Государственное бюро расследований и Сухопутные войска ВСУ напоминают, что до 30 августа 2025 года СОЧ имеют возможность вернуться на службу с восстановлением статуса и всех выплат. Это касается военнослужащих, которые впервые самовольно оставили часть.

Сейчас еще есть время для того, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с законом,

– говорится в сообщении.

В ВСУ напомнили, что президент Украины 8 мая 2025 года подписал закон, который продлевает действие упрощенного механизма возвращения военных.

Те, кто совершил СОЧ, по данным ГБР, могут также рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности по решению суда.

Порядок распространяется на военных, которые оставили часть до 10 мая 2025 года. Также действует для тех, у кого приостановлен срок службы.

Напомним, СОЧ сроком до трех суток квалифицируется как административное правонарушение, а более трех суток – как уголовное преступление. Ответственность и наказание зависят от продолжительности и обстоятельств.