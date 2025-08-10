Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Какова ситуация на границе России и Украины сейчас?

По словам Андрея Демченко, в последнее время россияне снизили активность диверсионно-разведывательных групп на северной границе Украины. Особенно заметно это снижение в Сумской области, которая страдала от российских диверсантов больше всего.

Сейчас ДРГ противника значительно уменьшилось. Мы не фиксируем такого большого количества применений, хотя раньше достаточно активно диверсионно-разведывательные группы противника действовали, особенно в пределах Сумской области, угроза никогда не исчезала и для Харьковской области, где также в этом году диверсанты врага разоблачались, и по Черниговщине,

– отметил спикер ГПСУ.

В то же время он добавил, что активное применение ДРГ оккупанты могут возобновить в любой момент.

В целом, по словам Демченко, ситуация на северной границе с Россией остается непростой.

"Ситуация по границе с Россией, конечно, непростая и, в первую очередь, характеризуется обстрелами в пределах Черниговской области, и Харьковской, и Сумской. Большинство обстрелов в пределах Сумской области, враг продолжает использовать все, наверное, имеющееся вооружение, в том числе и авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами", – отметил чиновник.

Андрей Демченко также отметил, что оккупанты активно применяют FPV-дроны и летательные аппараты на оптоволокне.

К слову, ранее Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Во время боевых действий украинские защитники ликвидировали 18 российских захватчиков.