Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отмечает, что после этого Путин согласился на встречу с Трампом, но у него не будет решающей победы на поле боя, чтобы усилить позиции России.

Смотрите также Как бойцы ГУР остановили наступление россиян на Сумщине и уничтожили сотни оккупантов, – The Telegraph

Какая ситуация на Сумщине?

Россия остановила свои наступательные действия на Сумщине с середины июля. В то же время офицеры и аналитики говорят, что за последние несколько недель Украине удалось освободить 10 – 15 квадратных километров и два села.

Командир 225 отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев отметил, что враг на этом направлении истощен.

Несмотря на это, в этом районе россияне имеют резервы – более 50 тысяч военнослужащих. Это беспокоит ВСУ, ведь ситуация может снова измениться.

Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление,

– объяснил командир украинской артиллерийской батареи 43 бригады с позывным "Рысь".

Военные также рассказывают, что на Сумщине россияне бьют КАБами, беспилотниками и артиллерией, затем атакуют небольшими пехотными группами. Бронетехнику они почти не используют.

Наибольшие разрушения наносят авиабомбы или осколочно-фугасные боеприпасы с дешевыми системами наведения.

О чем свидетельствуют неудачи России на Сумщине?

Издание отмечает, что остановить российское наступление Украине удалось частично благодаря атакам артиллерией и дронами на российскую логистику. В разведке рассказали, что были случаи, когда удавалось целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции врага. Кроме того, украинские бойцы проникали в тыл противника и атаковали так его позиции.

После подобных операций, говорят военные, темпы российского наступления на Сумщине снизились.

Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции... России с трудом удается организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления,

– пишет издание, ссылаясь на аналитиков.

Сейчас россияне полагаются на незначительные завоевания. Как отмечают военные, это такая тактика – "постоянно отправлять войска, чтобы измотать" ВСУ, но при этом не наносить серьезного удара.