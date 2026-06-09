Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

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Какова ситуация на фронте?

На Сумской области российские силы осуществили проникновение малой группой на северо-запад от Сум. Оккупанты уже не один месяц пытаются создать буферные зоны вдоль границы. Однако, украинские войска продолжают удерживать позиции и наносить удары по скоплению живой силы противника, в частности в районе Басовки.

У Харьковской области российские войска продолжили наступательные действия на севере региона, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. Сообщается о попытках использования пробелов в дроновом контроле для продвижения в районе Казачьей Лопани, а также ограниченные наземные операции в направлении Великого Бурлука. Также фиксируются проникновения россиян в районах Купянска и Боровского направления.

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Ситуация на Сумщине и Харьковщине / Карты ISW

На Донецкой области российские войска продолжают наступательные операции в направлениях Славянска, Покровска и Новопавловки, однако без подтвержденных успехов. Враг пытается захватить господствующие высоты и перерезать украинские логистические маршруты, что может создать предпосылки для дальнейших наступательных действий.

В то же время российские источники сами признают преувеличение отдельных заявлений о "захвате" населенных пунктов. Украинские силы продолжают активные удары по тыловым объектам противника на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, поражены склады боеприпасов, места скопления личного состава, пункты управления и энергетическую инфраструктуру.

Как продолжаются боевые действия в Донецкой области / Карты ISW

На Запорожском направлении российские войска также продолжают наступательные действия, в частности в районе Гуляйполя, однако продвижений не достигли. В то же время украинские силы наносят удары по складам, пунктах управления дронами и технике противника в Запорожской области, а также поражают системы ПВО и топливную инфраструктуру.

На Херсонском направлении российские силы осуществляли ограниченные наземные операции, в частности в районе Антоновского моста, но без продвижения.

Ситуация на Юге Украины / Карты ISW

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в мае 2026 года украинские военные освободили примерно на 100 квадратных километров территории больше, чем было потеряно. По его словам, ситуация на фронте остается сложной и динамичной.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. В то же время Силы обороны удерживают инициативу на отдельных участках и наносят массированные удары по позициям противника, продолжая усиливать давление на российские войска.

Кроме того, DeepState сообщил, что в мае российские войска оккупировали около 14 квадратных километров украинской территории – впервые с 2023 года зафиксирована отрицательная динамика прироста. Несмотря на рекордные около 7 тысяч штурмов, значительных тактических успехов враг не достиг из-за потерь и неэффективных атак малыми группами.