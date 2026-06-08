Об этом написал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский в своем телеграм-канале.

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Что сказал Сырский о ситуации на фронте за май 2026 года?

Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник не прекращает попыток продвижения на Востоке и Юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло.

"Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях", – рассказал Сырский.

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В то же время как подчеркнул генерал, Силы обороны продолжают сохранять инициативу на отдельных участках.

По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти плюс 100 квадратных километров в нашу пользу. Всего с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли,

– отметил Александр Сырский.

Он также подчеркнул, что в течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника.

В конце концов главнокомандующий ВСУ написал, что определил задачи для всех частей Вооруженных Сил Украины на ближайший период.

Напомним, ранее аналитики DeepState также отмечали, что впервые с 2023 года у врага отрицательный прирост оккупированной территории. По данным экспертов, российские войска в мае оккупировали лишь 14 квадратных километров украинской территории.