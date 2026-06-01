Об этом сообщили в DeepState.

Как изменилась ситуация на фронте в мае?

Аналитики сообщили, что по данным с их карты, враг впервые с начала стратегической наступательной операции на большинстве участков фронта имеет отрицательный прирост оккупированной территории.

В то же время, зафиксировано рекордное количество штурмовых действий – 7 тысяч атак. Показатель вырос на 37,5%. Однако интенсивность боев не помогла российским оккупантам добиться значительных тактических результатов. Причинами стали потери, атаки небольшими группами или даже в одиночку.

Тенденция с инфильтрациями остается, но существенно выросла реакция Сил Обороны на проникновение противника,

– отметил ресурс.

Сколько территорий оккупировала Россия / Инфографика DeepState

В то же время, аналитики предостерегают, что сложная ситуация остается на Константиновском направлении. По их оценкам, перспективы для города остаются напряженными.

Напомним, бойцы 115-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ зачистили Новоплатоновку в Харьковской области. В ходе операции воины ликвидировали инфильтрированные силы противника. Населённый пункт остается под контролем Украины вопреки заявлениям России.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают штурмовать Донбасс, ведь область является их ключевой целью. Однако противник не исключает новые сценарии наступления на Украину с севера.