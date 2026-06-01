Про це повідомили у DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті у травні?

Аналітики повідомили, що за даними з їхньої мапи, ворог вперше з початку стратегічної наступальної операції на більшості ділянок фронту має від'ємний приріст окупованої території.

Водночас зафіксовано рекордну кількість штурмових дій – 7 тисяч атак. Показник зріс на 37,5%. Однак інтенсивність боїв не допомогла російським окупантам досягти значних тактичних результатів. Причинами стали втрати, атаки невеликими групами або навіть поодинці.

Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника,

– зазначив ресурс.

Скільки територій окуповувала Росія / Інфографіка DeepState

Водночас аналітики застерігають, що складна ситуація залишається на Костянтинівському напрямку. За їхніми оцінками, перспективи для міста наразі залишаються напруженими.

Нагадаємо, бійці 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ зачистили Новоплатонівку на Харківщині. Під час операції воїни ліквідували інфільтровані сили противника. Населений пункт залишається під контролем України всупереч заявам Росії.

Раніше повідомлялось, що російські війська продовжують штурмувати Донеччину, адже область є їхньою ключовою ціллю. Однак противник не відкидає нові сценарії наступу на Україну з півночі.