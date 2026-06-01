Про це йдеться у фейсбуці 115-ї окремої механізованої бригади.

Сили оборони звільнили від ворога село Новоплатонівка

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ показали кадри звільнення Новоплатонівки на Харківщині та водночас спростували заяви російської сторони про нібито захоплення цього населеного пункту.

Російські фейки про "взяття" села знову розбилися об реальність та новітні технології,

– додали у бригаді.

Під час операції ударно-пошукова група бригади виконала завдання з ліквідації інфільтрованих сил противника. Для цього бійці використали наземний роботизований комплекс, попередньо випробуваний на полігоні.

Дії військових були чітко скоординовані, а застосування НРК забезпечило прикриття та допомогло успішно завершити зачистку.

Наразі Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України.

Зауважимо, Володимир Зеленський в кінці травня повідомив, що з початку 2026 року Сили оборони зуміли звільнити від росіян майже 600 квадратних кілометрів території.

За його словами, українські сили також продовжують нарощувати показники знищення російського особового складу.

Днем раніше, 21 травня, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що бійцям ЗСУ вдалось повернути під свій контроль два населені пункти на Харківщині. Водночас Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був приблизно рік тому.