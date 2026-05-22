Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 22 травня.

Що змінилося на фронті?

Зеленський розповів, що українські позиції зараз сильніші, ніж у попередні роки.

Від початку 2026 року уже звільнено та контролюється ЗСУ 590 кілометрів української території.

Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії,

– зазначив президент.

Він додав, що зараз треба усе зробити, аби активізувати дипломатію. Він очікує відповіді й від американської сторони щодо можливих форматів та графіку зустрічей.

До слова, 21 травня стало відомо, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Харківщині, відтіснивши окупантів до кордону. А аналітики Інституту вивчення війни теж вважають, що ініціатива на полі бою переходить до ЗСУ. Вони повідомляли про деокупацію частини Куп'янська та кількох сіл у Запорізькій області.