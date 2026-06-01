Про це "РБК-Україна" повідомили поінформовані джерела.

Які плани у Путіна на найближчий час?

Джерела видання заявили, що російська армія не полишає намірів щодо Краматорсько-Костянтинівської агломерації. Захопити, зокрема, Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ – головна і незмінна ціль Москви. Адже у разі "взяття" диктатор Володимир Путін міг би заявити про нібито повний контроль над Донеччиною.

Спочатку Путіну обіцяли це до кінця літа, але останні обіцянки в них знову наче переносяться – вже до кінця року. Одночасно з цим влітку ворог буде намагатись тиснути і в Запорізькій, і в Харківській, і в Сумській області,

– сказав співрозмовник.

Темпи росіян на фронті сповільнюються і причиною цьому є втрати. Наприклад, за даними Міноборони України, якщо торік у жовтні Росія втрачала 67 окупантів на квадратний кілометр захопленої території, то у квітні показник зріс до 179. При цьому близько 60 – 62% втрат – безповоротні.

Росія може розглянути варіант нової хвилі мобілізації ще до 100 тисяч осіб, адже нинішні темпи набору контрактників ледь компенсують поточні втрати.

Мобілізація в Росії не для компенсації втрат

Ознаки підготовки до мобілізації вже відчувають росіяни. Їм дедалі частіше надсилають мобілізаційні розпорядження, які зобов'язують з'явитися до військкомату у разі нової хвилі мобілізації.

Джерела медіа стверджують, що нових мобілізованих можуть кинути не на посилення угруповання на Донбасі, а для окремої наступальної операції на півночі України.

Наразі розглядається три можливі варіанти розвитку подій:

спільний наступ російських і білоруських військ із території Білорусі,

наступ російських військ із території Білорусі без участі білоруської армії,

наступ російських сил на Чернігівщину безпосередньо з території Росії.

Водночас зазначається, що сценарій не неминучий, а для підготовки до відповідного наступу противнику треба щонайменше три місяці, оцінюють джерела.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує втягувати своїх військових до війни в Україні. Водночас, мовляв, у разі "нападу" з боку Києва – "війна в Україні набуде зовсім іншого характеру".