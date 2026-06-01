Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники.
Смотрите также Перспективы неутешительны, – аналитик сказал, что может удержать Лукашенко от втягивания в войну
Какие планы у Путина на ближайшее время?
Источники издания заявили, что российская армия не оставляет намерений по Краматорско-Константиновской агломерации. Захватить, в частности, Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск – главная и неизменная цель Москвы. Ведь в случае "взятия" диктатор Владимир Путин мог бы заявить о якобы полном контроле над Донетчиной.
Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся – уже до конца года. Одновременно с этим летом враг будет пытаться давить и в Запорожской, и в Харьковской, и в Сумской области,
– сказал собеседник.
Темпы россиян на фронте замедляются и причиной этому есть потери. Например, по данным Минобороны Украины, если в прошлом году в октябре Россия теряла 67 оккупантов на квадратный километр захваченной территории, то в апреле показатель вырос до 179. При этом около 60 – 62% потерь – безвозвратные.
Россия может рассмотреть вариант новой волны мобилизации еще до 100 тысяч человек, ведь нынешние темпы набора контрактников едва компенсируют текущие потери.
Мобилизация в России не для компенсации потерь
Признаки подготовки к мобилизации уже чувствуют россияне. Им все чаще присылают мобилизационные распоряжения, которые обязывают явиться в военкомат в случае новой волны мобилизации.
Источники медиа утверждают, что новых мобилизованных могут бросить не на усиление группировки на Донбассе, а для отдельной наступательной операции на севере Украины.
Сейчас рассматривается три возможных варианта развития событий:
- совместное наступление российских и белорусских войск с территории Беларуси,
- наступление российских войск с территории Беларуси без участия белорусской армии,
- наступление российских сил на Черниговщину непосредственно с территории России.
В то же время отмечается, что сценарий не неизбежен, а для подготовки к соответствующему наступлению противнику надо не менее трех месяцев, оценивают источники.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует втягивать своих военных в войну в Украине. В то же время, мол, в случае "нападения" со стороны Киева – "война в Украине приобретет совсем другой характер".