Операцию проводили подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно об освобождении Безсаловки в Сумской области?

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Он полностью зачищен от оккупантов. В ходе боев было уничтожено 18 российских военных.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, Украинские Силы обороны уже второй день подряд достигают успехов в контратаках на Купянском направлении. Есть продвижение украинских сил на юго-запад от Кондрашовки и Радковки. В то же время российские войска осуществили продвижение на северо-запад и север от Купянска. Целью врага является окружение города.