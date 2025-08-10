Операцію проводили підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про звільнення Безсалівки на Сумщині?

Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка у Сумській області. Він повністю зачищений від окупантів. У ході боїв було знищено 18 російських військових.

В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Українські Сили оборони вже другий день поспіль досягають успіхів у контратаках на Куп'янському напрямку. Є просування українських сил на південний захід від Кіндрашівки та Радківки. Водночас російські війська здійснили просування на північний захід та північ від Куп'янська. Метою ворога є оточення міста.