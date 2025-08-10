Станом на ранок 10 серпня українські захисники й захисниці вже ліквідували понад 1 063 000 російських загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 10 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 063 240 (+950),

танків – 11089 (+1),

бойових броньованих машин – 23107 (+4),

артилерійських систем – 31343 (+70),

РСЗВ – 1460 (+4),

засобів ППО – 1204 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140),

крилатих ракет – 3556 (+1),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки й автоцистерн – 57982 (+126),

спеціальної техніки – 3936 (+0).

Втрати ворога на 10 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ