Станом на ранок 10 серпня українські захисники й захисниці вже ліквідували понад 1 063 000 російських загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ГУР атакувало бригаду ППО в Краснодарському краї, ліквідовано щонайменше 12 окупантів, – джерела

Які втрати ворога на 10 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 063 240 (+950),
  • танків – 11089 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23107 (+4),
  • артилерійських систем – 31343 (+70),
  • РСЗВ – 1460 (+4),
  • засобів ППО – 1204 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140),
  • крилатих ракет – 3556 (+1),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 57982 (+126),
  • спеціальної техніки – 3936 (+0).

Втрати ворога на 10 серпня 2025 рокуВтрати ворога на 10 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ