Станом на ранок 10 серпня українські захисники й захисниці вже ліквідували понад 1 063 000 російських загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 10 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 063 240 (+950),
- танків – 11089 (+1),
- бойових броньованих машин – 23107 (+4),
- артилерійських систем – 31343 (+70),
- РСЗВ – 1460 (+4),
- засобів ППО – 1204 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50455 (+140),
- крилатих ракет – 3556 (+1),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки й автоцистерн – 57982 (+126),
- спеціальної техніки – 3936 (+0).
Втрати ворога на 10 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ