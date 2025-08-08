Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

Що відомо про атаку ГУР на бригаду ППО у Краснодарському краї 8 серпня?

Наші джерела повідомили, що поблизу КПП російської військової частини 90-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії пролунало 2 вибухи. Внаслідок цього ліквідовано щонайменше 12 окупантів, десятки загарбників поранені. Також знищено ворожу техніку.

До речі, місцеві ЗМІ й пабліки одразу повідомили в соцмережах про 2 вибухи в селищі Афіпське. Російські спецслужби перекрили район і запровадили режим "антитерористичної операції".

На місці події зафіксовано скупчення карет швидкої й автомобілів екстрених і спеціальних служб.

Аби приховати факт диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі зробили вкид, що причиною вибуху стало нібито "несправне газобалонне обладнання автомобіля".

Цікаво, що паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію у ЗМІ й соцмережах.

Зверніть увагу! Наші джерела в ГУР наголосили, що атакована 90-та зенітно-ракетна бригада бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському й Запорізькому напрямках.