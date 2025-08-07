Щоб уберегтися від атак дронів, окупанти пробують ховати свої об'єти під купольні конструкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Що відомо про атаки ударних дронів ГУР у Криму?

Ухиляючись від ракет ворога, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили ворожий десантний катер проекту 02510 "БК-16", а також спалили російські:

РЛС "Нєбо-СВУ";

РЛС "Подльот К-1";

РЛС 96Л6Е.

Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції,

– розповіли у ГУР.

Один з таких куполів був уражений на горі Ай-Петрі. Там окупанти розмістили базу ППО 3-го радіотехнічного полку.

Дрони ГУР знищують військові об'єкти окупантів у Криму: дивіться відео