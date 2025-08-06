Перш за все Кремль прагне заволодіти усією територією Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

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Які цілі має наразі Росія?

Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цілі росіян фактично залишаються незмінними.

Росія бажає захопити Донецьку та Луганську області. Москва має наміри заволодіти також Запорізькою та Херсонською областями, поширити свій вплив.

Буданов закликав не допомагати інформаційній кампанії ворога навмисно чи ненавмисно. Це передбачає спокій та віру у Сили оборони, непоширення кремлівських тез про прорив фронту чи інше погіршення ситуації в майбутньому.

Взагалі не сприймайте все, що йде від нашого противника,

– заявив Буданов.

Мета росіян, за словами військового, діаметрально протилежна українській. Обидві сторони воюють за досягнення своїх цілей.