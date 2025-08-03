Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова.

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Чи реальний прорив Росії на Придністров'я?

За словами очільника ГУР, зараз це нереалістично. А вибори в Молдові не позначаться на бажанні росіян пробити коридор у Придністров'я.

Те, що Росія хоче мати більший вплив у Молдові, ніж зараз, – це очевидно для всіх. Вона вже намагається робити це і буде робити надалі. Що з цього вийде – побачимо, ми ж теж не сидимо на місці. До виборів лишилося кілька місяців,

– сказав Буданов.

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня 2025 року. Санду вже попередила, що росіяни планують втрутитися в них. Зокрема, наприкінці липня Молдова заблокувала застосунок HaiTV, що з'явився "під вибори" і показував заборонені російські канали.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів Financial Times, що Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров'ї, на кордоні з Одещиною.