Додонов розраховує на повернення поставок газу з Росії?

Додон заявив, що обговорив з Новаком можливість відновлення прямих поставок російського газу до Молдови "після зміни влади в результаті майбутніх парламентських виборів", пише 24 Канал з посиланням на Додона у соцмережах.

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За словами проросійського політика, на зустрічі з Новаком він наголосив на важливості відновлення поставок російського газу до Молдови. Ігор Додонов наголосив, що це рішення, "за наявності політичної волі та здорового підходу з боку майбутнього керівництва країни, цілком здійсненне і життєво необхідне для мільйонів наших громадян".

Під час зустрічі з Олександром Новаком ми підтвердили взаємну готовність відновити енергетичний діалог між Молдовою та Росією одразу після формування в країні уряду, який керуватиметься інтересами громадян, а не геополітичними авантюрами,

– написав Додонов.

Він вважає, що відновлення прямих поставок російського газу – це ключ до:

зниження тарифів;

стабілізації економіки та енергетичної безпеки Республіки Молдова.

Цікаво! Відомо, що у Москві Додона супроводжували екс-башкан Гагаузії та лідерка партії "Серце Молдови" Ірина Влах та колишній прем’єр, лідер партії "Майбутнє Молдови" Василь Тарлєв.