Додонов рассчитывает на возвращение поставок газа из России?

Додон заявил, что обсудил с Новаком возможность возобновления прямых поставок российского газа в Молдову "после смены власти в результате предстоящих парламентских выборов", пишет 24 Канал со ссылкой на Додона в соцсетях.

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По словам пророссийского политика, на встрече с Новаком он подчеркнул важность возобновления поставок российского газа в Молдову. Игорь Додонов отметил, что это решение, "при наличии политической воли и здорового подхода со стороны будущего руководства страны, вполне осуществимо и жизненно необходимо для миллионов наших граждан".

Во время встречи с Александром Новаком мы подтвердили взаимную готовность возобновить энергетический диалог между Молдовой и Россией сразу после формирования в стране правительства, которое будет руководствоваться интересами граждан, а не геополитическими авантюрами,

– написал Додонов.

Он считает, что возобновление прямых поставок российского газа – это ключ к..:

снижению тарифов;

стабилизации экономики и энергетической безопасности Республики Молдова.

Интересно! Известно, что в Москве Додона сопровождали экс-башкан Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и бывший премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.