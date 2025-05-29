Политик возмутился из-за требования правоохранителей прибыть на допрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Додона.

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Почему Додона вызвали в полицию

В своих соцсетях Додон пожаловался, что его вызвали в полицию для допроса из-за участия в так называемом "Марше Победы" 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой.

Кроме этого, он отметил, что после прихода к власти проевропейского президента Майи Санду в Молдове ввели штрафы за публичное использование георгиевской ленты от 4500 до 9000 леев, что примерно составляет от 260 до 520 долларов США.

По мнению Додона, такой закон является "антинародным". Политик также заявил, что не будет отказываться от символики, поскольку считает ее "символом памяти о победе".

По его словам, лента не является политическим символом. Зато она якобы "олицетворяет уважение к тем, кто погиб ради мира".

Кроме этого, Додон вспомнил, что в 2022 году уже оспаривал подобный штраф в суде и выиграл дело. Он пообещал сделать это снова и заявил, что в случае возвращения к власти отменит запрет на георгиевскую ленту.