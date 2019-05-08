Какое наказание грозит за использование георгиевских лент: инфографика

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом. Накануне этого праздника, который предусматривает проведение массовых мероприятий, напоминаем, что использование советской и нацистской символики в Украине запрещено законом.

Так, за использование георгиевской ленты действует ответственность, которая выписана в отдельной статье Административного Кодекса. Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

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9 мая часто появляются люди, которые используют запрещенную украинскими законами символику. Поэтому хотим в очередной раз напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов: коммунистического и нацистского во время проведения массовых мероприятий, которые завтра пройдут на территории всей Украины,

– отметил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, правоохранители будут реагировать на такие провокационные действия в соответствии с действующим законодательством.



В Украине запрещено использовать тоталитарную символику

Кроме того, согласно закону, изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов наказывается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К запрещенной символики относят: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.



Что подпадает под запрет