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      Какое наказание грозит за использование георгиевских лент: инфографика

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      Какое наказание предусмотрено в Украине за использование тоталитарной символики
      Какое наказание предусмотрено в Украине за использование тоталитарной символики / Иллюстрация "Радио Свобода"

      В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом. Накануне этого праздника, который предусматривает проведение массовых мероприятий, напоминаем, что использование советской и нацистской символики в Украине запрещено законом.

      Так, за использование георгиевской ленты действует ответственность, которая выписана в отдельной статье Административного Кодекса. Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

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      9 мая часто появляются люди, которые используют запрещенную украинскими законами символику. Поэтому хотим в очередной раз напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов: коммунистического и нацистского во время проведения массовых мероприятий, которые завтра пройдут на территории всей Украины,
      – отметил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

      По словам Шкиряка, правоохранители будут реагировать на такие провокационные действия в соответствии с действующим законодательством.


      В Украине запрещено использовать тоталитарную символику

      Кроме того, согласно закону, изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов наказывается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      К запрещенной символики относят: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

      заборонена символіка георгіївська стрічка тоталітарний режим
      Что подпадает под запрет

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война История Декоммунизация Законодательство 9 мая Опрос 24
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