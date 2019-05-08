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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Яке покарання загрожує за використання георгіївських стрічок: інфографіка

      577 Читать новость на русском
      Яке покарання передбачене в Україні за використання тоталітарної символіки
      Яке покарання передбачене в Україні за використання тоталітарної символіки / Ілюстрація "Радіо Свобода"

      В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом. Напередодні цього свята, яке передбачає проведення масових заходів, нагадуємо, що використання радянської та нацистської символіки в Україні є заборонене законом.

      Так, за використання георгіївської стрічки діє відповідальність, яка виписана в окремій статті Адміністративного Кодексу. Виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

      Читайте також: День пам'яті та примирення: як в Україні ставляться до Другої світової

      9 травня часто з'являються люди, які використовують заборонену українським законам символіку. Тому хочемо в котре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які завтра відбудуться на території всієї України,
      – наголосив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

      За словами Шкіряка, правоохоронці будуть реагувати на такі провокативні дії відповідно до чинного законодавства.


      В Україні заборонено використовувати тоталітарну символіку

      Окрім того, згідно з законом, виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

      заборонена символіка георгіївська стрічка тоталітарний режим
      Що підпадає під заборону

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики 9 травня Законодавство Декомунізація Історія Війна Опитування 24
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