Яке покарання загрожує за використання георгіївських стрічок: інфографіка

В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом. Напередодні цього свята, яке передбачає проведення масових заходів, нагадуємо, що використання радянської та нацистської символіки в Україні є заборонене законом.

Так, за використання георгіївської стрічки діє відповідальність, яка виписана в окремій статті Адміністративного Кодексу. Виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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9 травня часто з'являються люди, які використовують заборонену українським законам символіку. Тому хочемо в котре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які завтра відбудуться на території всієї України,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, правоохоронці будуть реагувати на такі провокативні дії відповідно до чинного законодавства.



В Україні заборонено використовувати тоталітарну символіку

Окрім того, згідно з законом, виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.



Що підпадає під заборону