День памяти и примирения: как в Украине относятся ко Второй мировой

Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы. А помнить и мирить есть кого: в результате Второй мировой войны в Украине погибло примерно четыре миллиона человек.

Это как военные – красноармейцы, и воины УПА, так и мирное население. Столько же погибло от голода и террора в тылу. Еще пять миллионов жителей принудительно вывезли за пределы страны.

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Почему в Украине отмечают День памяти и примирения

В Украине участников боевых действий осталось меньше, чем 100 тысяч. Военный летчик Николай Белоусов – один из них, называет себя "последним из могикан". Сейчас ему 96 лет.



Николай Белоусов

Родом он из Волгоградской области, воевал на белорусском фронте. А после службы на Урале в послевоенные годы переехал с женой-украинской в Киев. Воинов УПА считает предателями.

Это он говорит о таких, как собратья львовянина Григория Гидея. Мужчине сейчас 89. Школьником во время войны он был связным УПА. Ни 8, ни 9 мая не считает своим праздником. Ведь война закончилась аж в 1954 году.



Григорий Гидей

Чтобы такие, как эти двое пожилых мужчин, простили друг друга и вспомнили павших собратьев, с 2014 года в Украине начали отмечать День памяти и примирения.

Общим символом вместо советской георгиевской ленты сделали красный мак.

Красный мак – символ раны от пули и крови миллионов жертв на войне

8 мая 1945 года утвердили акт капитуляции Германии и именно эту дату отмечают в Европе и в западном мире. Маки надели и ветераны-красноармейцы, и дети войны, правда, трактуют их по-советски.

О культе Дня победы в России

В СССР же громкие празднования устраивать начали в 1965 году при Леониде Брежневе, именно 9 мая. Мол, капитуляции объявили 8 мая в 23:00 по берлинскому времени, а в Москве уже наступила новая эпоха.

В современной России День победы стал национальной идеей. В этом году готовятся торжественно отмечать этот день не только в Москве, но и приспешники Кремля на оккупированных территориях. Репетиции так называемых парадов накануне прошли в Крыму и Луганске.

Этими мифами Путину удалось даже мобилизовать часть украинцев на борьбу против земляков. Они были уверены в том, что будут бороться с фашистской хунтой,

– пояснил Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти.

В российских городах начали ходить маршами "Бессмертного полка".

Что такое "Бессмертный полк"?Это российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.



Проводили такие акции и в Украине, все чаще – с провокациями. Министр иностранных дел Павел Климкин предложил альтернативу: пройтись по городам с портретами погибших и пленных уже новой войны на Донбассе.

В Кремле традиционно разгневались – мол, Киев забывает о жертвах Бандеры.

Людям, многих из которых просто убили в этой войне, не дают спокойно умереть и используют их после смерти. Соперничать с "Бессмертным полком" похожими методами – это не даст результата,

– добавил Вьятровський.

В столичной организации ветеранов собираются на марш с портретами в Парке славы. Но под другим названием: "Никто не забыт, ничто не забыто".

Что о Дне памяти думает молодежь

В Институте национальной памяти отметили: перевоспитывать ветеранов не собираются и День победы над нацизмом в них не забирают. А вот Днем памяти и примирения хотят воспитать историческую память у молодежи.

"Это как-то неправильно, что все горюют по всему миру, а мы празднуем. Я считаю, что это хорошо, если поменяют на восьмое", – заверила студентка Яна.

"Устраивать какие-то непонятные парады, радоваться почему-то... Нечему радоваться, там погибли миллионы людей", – убежден Олег, родом из Хмельницкой области.

Историки настаивают, что 8 мая стоит сделать выходным. Вместо того, чтобы праздновать – вспоминать более 80 миллионов погибших и миллионы искалеченных. Чтобы не повторить – никогда снова.