Что продемонстрирует Россия на параде ко Дню победы в Москве: фото, видео

В России продолжается подготовка к Дню победы, который кремлевская пропаганда сделала едва ли не самым важным своим праздником. В ночь на 5 мая состоялась вторая ночная репетиция военного парада в Москве, а главное тренировка пройдет уже утром 7 числа. В этом году отмечают 74 года со дня капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне.

По информации российских СМИ, последней репетицией военного парада, который пройдет Москвой 9 мая, руководил лично российский министр обороны Сергей Шойгу.

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Всего участие в тренировке приняли более 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники. В частности, по Красной площади прошлись маршем 35 пеших парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов, а также солдаты соединений и воинских частей, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия". Кроме того, участниками московского парада к Дню победы станут подразделения военнослужащих-женщин, представляющих Военную академию Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, Московский университет МВД России и кадетский корпус Следственного комитета РФ.

Вторая ночная репетиция парада ко Дню победы в Москве: смотрите видео

Что касается техники, то в репетиции принимали участие бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", боевые машины десанта БМД-4М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы "Мста-С", ЗРПК "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2". Также на площади были кабриолеты Aurus.



Как в Москве готовятся к параду ко Дню победы / фото: ТАСС Как в Москве готовятся к параду ко Дню победы / фото: ТАСС

Кроме того, утром 4 мая в небе над Москвой в рамках подготовки к параду прошла тренировка авиации – над российской столицей пролетели 74 вертолеты и самолеты. Так, в репетиции принимали участие истребители пятого поколения Су-57 и истребители Миг-31к с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ и Ту-160, бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, истребители-перехватчики Миг-31 и фронтовые истребители Су-24, легкие истребители Миг-29. К слову, один из ракетоносцев Ту-95МСМ вместе с заправщиком Ил-78 имитировали дозаправку в воздухе. В то же время готовились и ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35.

Как тренировалась авиация к параду ко Дню победы в Москве: видео

Также в небе над Москвой пролетели пилотажные группы "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на Миг-29, комплекс дальнего радиолокационного слежения А-50 и штурмовики Су-25, которые 9 мая полетят с дымом в цветах российского флага.

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По словам представителей российского Минобороны, полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации. Для проведения тренировки воздушной части было задействовано девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.



Участие в параде 9 мая примет и авиация / фото: ТАСС Участие в параде 9 мая примет и авиация / фото: ТАСС

Готовятся к Дню победы не только в Москве, но и прихвостни Кремля на оккупированных территориях – репетиции так называемых парадов накануне прошли в Крыму и Луганске.