Що продемонструє Росія на параді до Дня перемоги у Москві: фото, відео

У Росії триває підготовка до Дня перемоги, який кремлівська пропаганда зробила чи не найважливішим своїм святом. Уночі проти 5 травня відбулася друга нічна репетиція військового параду у Москві, а головне тренування пройде вже вранці 7 числа. Цього року відзначають 74 роки з дня капітуляцію нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

За інформацією російських ЗМІ, останньою репетицією військового параду, який пройде Москвою 9 травня, керував особисто російський міністр оборони Сергій Шойгу.

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Загалом участь у тренуванні взяли понад 13 тисяч військовослужбовців і більше ніж 130 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, Красною площею пройшлися маршем 35 піших парадних розрахунків, що складалися з офіцерів, сержантів, а також солдатів з'єднань і військових частин, слухачів і курсантів військово-навчальних закладів, вихованців суворовських військових і Нахімовського училищ, кадетських корпусів і учасників всеросійського руху "Юнармія". Крім того, учасниками московському параду до Дня перемоги стануть підрозділи військовослужбовців-жінок, що представлятимуть Військову академію Повітряно-космічної оборони імені маршала Жукова, Московський університет МВС Росії та кадетський корпус Слідчого комітету РФ.

Друга нічна репетиція параду до Дня перемоги у Москві: дивіться відео

Щодо техніки, то в репетиції брали участь бронеавтомобілі "Тигр", захищені автомобілі "Тайфун", бойові машини десанту БМД-4М, бойові машини піхоти БМП-3, бронетранспортери БТР-82А, БТР-МДМ, танки Т-72Б3, самохідні гаубиці "Мста-С", ЗРПК "Панцир-С1", зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" і "Бук-М2". Також на площі були кабріолети Aurus.



Як у Москві готуються до параду до Дня перемоги / фото: ТАСС Як у Москві готуються до параду до Дня перемоги / фото: ТАСС

Крім того, уранці 4 травня у небі над Москвою у рамках підготовки до параду відбулося тренування авіації – над російською столицею пролетіли 74 вертольоти та літаки. Так, у репетиції брали участь винищувачі п'ятого покоління Су-57 і винищувачі МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", модернізовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МСМ, та Ту-160, бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі Су-34, військово-транспортні літаки Іл-76, винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 і фронтові винищувачі Су-24, легкі винищувачі МіГ-29. До слова, один із ракетоносців Ту-95МСМ разом з заправником Іл-78 зімітували дозаправку в повітрі. Водночас готувалися й ударні гелікоптери Мі-28НМ, Ка-52 та Мі-35.

Як тренувалася авіація до параду до Дня перемоги у Москві: відео

Також у небі над Москвою пролетіли пілотажні групи "Російські Витязі" на винищувачах Су-30СМ і "Стрижі" на МіГ-29, комплекс дальнього радіолокаційного стеження А-50 та штурмовики Су-25, які 9 травня полетять з димом у кольорах російського прапора.

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За словами представників російського Міноборони, польоти виконували на висотах від 150 до 450 метрів і на швидкості від 200 до 550 кілометрів за годину залежно від роду авіації. Для проведення тренування повітряної частини було задіяно дев'ять аеродромів у Московській, Липецькій, Воронезькій, Тверській, Івановській, Саратовської, Рязанській і Калузькій областях.

Участь у параді 9 травня братиме й авіація / фото: ТАСС

Готуються до Дня перемоги не лише у Москві, а й посіпаки Кремля на окупованих територіях – репетиції так званих парадів напередодні пройшли у Криму та Луганську.