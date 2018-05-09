День Перемоги у Росії: Путін під час промови замовчав важливу річ

Президент Росії Володимир Путін, виголошуючи промову з нагоди так званого Дня перемоги, звинуватив деякі країни у співпраці з нацистами, однак все ж не згадав про факт підписання таємного протоколу до Пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР та Третім рейхом про поділ та поневолення незалежних держав, зокрема Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Зазначається, що під час свого виступу на параді перемоги господар Кремля звинуватив деякі країни у "применшенні ролі Червоної армії у перемозі над гітлерівською Німеччиною, спробі спотворити історію", а деякі – у "співпраці з фашистами".

Водночас, як підкреслюється, Путін не нагадав, що Радянський Союз підписав таємну угоду з Третім Рейхом про поділ незалежних держав: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Румунії, а також про те, що Червона армія у вересні 1939 року напала на Польщу, вбиваючи мирне населення та офіцерів Війська польського.

Нагадаємо, 9 травня у Росії відзначають так званий День Перемоги. Цього дня у Москві не лише пройшов урочистий парад, а й упродовж дня відбувалися різноманітні урочисті заходи. Головну роль у більшості з них відігравав президент Росії Володимир Путін.