День Победы в России: Путин во время речи умолчал важную вещь

Президент России Владимир Путин, произнося речь по случаю так называемого Дня победы, обвинил некоторые страны в сотрудничестве с нацистами, однако все же не вспомнил о факте подписания секретного протокола до Пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Третьим рейхом о разделении и порабощении независимых государств, в частности Польши.

Об этом сообщает "Польськое радио".

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Отмечается, что во время своего выступления на параде победы хозяин Кремля обвинил некоторые страны в "уменьшении роли Красной армии в победе над гитлеровской Германией, попытке исказить историю", а некоторые – в "сотрудничестве с фашистами".

В то же время, как подчеркивается, Путин не напомнил, что Советский Союз подписал тайное соглашение с Третьим Рейхом о разделе независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии, а также о том, что Красная армия в сентябре 1939 года напала на Польшу, убивая мирное население и офицеров Войска польского.

Напомним, 9 мая в России отмечают так называемый День Победы. В этот день в Москве не только прошел торжественный парад, но и в течение дня проходили различные торжественные мероприятия. Главную роль в большинстве из них играл президент России Владимир Путин.