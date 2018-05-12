Кожного року на 9 равня на парад до Путіна збігаються лише найвідданіші друзі. Такі як сербський президент Александр Вучич та ізраїльский прем'єр Беньямін Нетаньягу. Цю сирійську звісточку Кремль спокійно з'їв, а для простолюду усе залишилось непоміченим. Адже "рускій народ" відходив від 9 травня. А похмелятись було чого, бо "парадобєсія" мало просто вражаючі масштаби.

10, 4 мільйони – стільки людей взяли участь в акції "Безсмертний полк" по усій Росії. Водночас на території "нєобьятной" відбулося майже 2900 подій, приурочених "збереженню пам'яті".

Читайте також: Скільки росіян відзначають "Побєдобєсія": неочікувані дані

Протягом року кількість людей, які взяли участь у 9-травневому суспільному русі зросла майже на 2,4 мільйони. Лише у Петербурзі із портретами дідів, які воювали, пройшлися більше 1 мільйона активістів. 2017 року акцію підтримали на чверть менше людей – 750 тисяч.



Кількість учасників зросла на 2,4 мільйони

Колона на Невському проспекті розтягнулася на 2 кілометри, а самі "побєдобєси" подолали у два рази довшу дистанцію.



Колона пройшла майже 4 кілометри

У тому ж Пітері 5 травня на всеросійську акцію "Він нам не цар", присвячену боротьбі з бідністю та нерівноправ'ям на вулиці вийшло лише 2 тисячі людей, з яких 200 потрапили до рук правоохоронних органів. В Москві ініціативу Навального підтримало від 8 до 10 тисяч росіян. Загалом, після несанкціанованих мітингів затримали приблизно 1600 людей.



На антипутінських мітингах затримали приблизно 1600 людей

Повний випуск програми "Вєсті. Кремля" дивіться тут.