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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки росіян взяло участь у ході "Безсмертного полку": приголомшливі цифри

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Кожного року на 9 равня на парад до Путіна збігаються лише найвідданіші друзі. Такі як сербський президент Александр Вучич та ізраїльский прем'єр Беньямін Нетаньягу. Цю сирійську звісточку Кремль спокійно з'їв, а для простолюду усе залишилось непоміченим. Адже "рускій народ" відходив від 9 травня. А похмелятись було чого, бо "парадобєсія" мало просто вражаючі масштаби.

10, 4 мільйони – стільки людей взяли участь в акції "Безсмертний полк" по усій Росії. Водночас на території "нєобьятной" відбулося майже 2900 подій, приурочених "збереженню пам'яті".

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Протягом року кількість людей, які взяли участь у 9-травневому суспільному русі зросла майже на 2,4 мільйони. Лише у Петербурзі із портретами дідів, які воювали, пройшлися більше 1 мільйона активістів. 2017 року акцію підтримали на чверть менше людей – 750 тисяч.

Кількість учасників зросла на 2,4 мільйони
Кількість учасників зросла на 2,4 мільйони

Колона на Невському проспекті розтягнулася на 2 кілометри, а самі "побєдобєси" подолали у два рази довшу дистанцію.

Колона пройшла майже 4 кілометри
Колона пройшла майже 4 кілометри

У тому ж Пітері 5 травня на всеросійську акцію "Він нам не цар", присвячену боротьбі з бідністю та нерівноправ'ям на вулиці вийшло лише 2 тисячі людей, з яких 200 потрапили до рук правоохоронних органів. В Москві ініціативу Навального підтримало від 8 до 10 тисяч росіян. Загалом, після несанкціанованих мітингів затримали приблизно 1600 людей.

На антипутінських мітингах затримали приблизно 1600 людей
На антипутінських мітингах затримали приблизно 1600 людей

Повний випуск програми "Вєсті. Кремля" дивіться тут.

Теги: Новини Росії 9 травня
Джерело: 24 Канал
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